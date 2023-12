O movimento do PDT, de explicitar uma aproximação com o PT para a composição de uma chapa de centro-direita para disputar a prefeitura de Caxias do Sul, se confirmado, fecha um espaço para o MDB, e desde já estreita esse espaço. O partido segue recebendo novos filiados, em especial ex-tucanos. Na foto acima, o presidente do MDB local, Carlos Búrigo, e o ex-governador e ex-prefeito José Ivo Sartori, abençoam o ingresso na sigla do ex-vereador Zoraido Silva, ex-PTB e que atualmente estava sem partido, e do ex-presidente tucano Ozório Rocha, em encontro na sexta-feira (15/12).