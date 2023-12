Causou repercussão no ambiente político a sinalização de aproximação entre PT e PDT no rumo da composição de uma frente de centro-esquerda, com indicativo de chapa majoritária à prefeitura de Caxias do Sul, registrada no Mirante desta quinta-feira. Não é um cenário definitivo ainda, mas foi uma primeira movimentação mais consistente, capaz de constituir-se como referência à esquerda em um cenário eleitoral com algum grau de consolidação, que vai além das meras cogitações.