Apesar das posições e votos divergentes entre vereadores dos dois partidos nas sessões extraordinárias desta quarta-feira (20/12), houve recado claro na discussão do projeto de subsídio para aproximação entre PT e PDT para a eleição do ano que vem. Inclusive com um indicativo de aliança em que a vaga de vice na chapa encabeçada pela deputada petista Denise Pessôa fica com os pedetistas, e o ex-prefeito Alceu Barbosa Velho é o nome preferencial que transita nos bastidores. Próximos também estavam vereadores dos dois partidos em mesas vizinhas: Lucas Caregnato (PT), com o filho Miguel, 2 anos, e o presidente do PDT, Rafael Bueno, com a filha Maria Rafaela, 3 (foto acima).