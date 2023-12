O ex-prefeito de Caxias do Sul e ex-governador José Ivo Sartori (MDB) voltou a ser convocado no sábado (9/12), no Congresso Estadual do MDB (foto), na Assembleia, em Porto Alegre, para disputar a eleição à prefeitura. O MDB estadual entende que a candidatura de Sartori será um elemento mobilizador na disputa pelas prefeituras no Estado.