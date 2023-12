Um grupo de cerca de 100 tucanos migra para o MDB nesta sexta-feira. O ato de filiação ao novo partido será às 17h, na sede do MDB. Entre as principais lideranças que saem do PSDB estão Ozório Rocha, que era o presidente anterior do partido, antes de o deputado estadual Neri, o Carteiro assumir, e Egídio Basso, nome histórico que detém a ficha de filiação número 1 do PSDB. As informações, incluindo o número de desfiliações, foram confirmadas à coluna por Rocha, que presidiu o PSDB caxiense por três anos.