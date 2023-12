O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, concedeu entrevista veiculada no programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha Serra. Ele abordou temas como a situação financeira do município, Caso Magnabosco, limpeza urbana, saúde, futuro aeroporto, candidatura à reeleição e Maesa. Confira os principais trechos da entrevista concedida aos jornalistas Alessadro Valim, André Fiedler e Ciro Fabres, titular da coluna Mirante.