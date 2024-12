Bortoleto usará mesmo número de tetracampeão na Fórmula 1; outro estreante estampará o 12 de Senna

As mudanças no grid da Fórmula 1 em 2025 são diversas. Entre elas, os números dos novos pilotos na categoria. Gabriel Bortoleto vai utilizar a mesma numeração do tetracampeão mundial Sebastian Vettel. O brasileiro, que pilotará pela Sauber, será o 5, assim como o alemão utilizou na Red Bull, Ferrari e Aston Martin.