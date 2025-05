Piloto de Passo Fundo é destaque na F4 Brasil e completa etapa em Interlagos em segundo lugar

O piloto Heitor Dall’Agnol Farias, de Passo Fundo, conquistou o segundo lugar no pódio da F4 Brasil no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, no último final de semana. A estreia do atleta de 15 anos na F4 foi com destaque: na terceira corrida, Heitor largou na última colocação e escalou todo o pelotão até encerrar a prova na segunda posição.

A largada em 15ª foi uma punição sofrida após inspeção técnica, o que fez Heitor perder o tempo de volta e sair do fim do grid. Com a recuperação durante a corrida, ele fez uma das maiores escaladas da história da categoria.

— Estou muito feliz. Fiz a pole-position na sexta-feira, mas infelizmente faltou meio mililitro na altura do carro na vistoria, então fui desclassificado e tive que largar de último em todas as corridas. Acabou que isso foi a cereja do bolo, pois acabei escalando o pelotão e pude mostrar que estou pronto para a temporada. Fui vice líder do campeonato mesmo com a penalização — resume Heitor.

Foram três provas neste fim de semana e o piloto encerrou em quarto, quinto e em segundo lugares. Heitor também foi o melhor colocado entre todos pilotos estreantes que correram neste domingo.

No pódio, Ethan Nobels foi o primeiro a cruzar a linha de chegada, seguido de Dall’Agnol e Rogério Grotta, que foi o terceiro colocado geral (veja os tempos abaixo).

A próxima etapa da F4 Brasil está marcada para os dias 28 e 29 de junho, no Velocitta, em Mogi Guaçu (SP).

Resultado Final da Corrida 3 no domingo (4)