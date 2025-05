Alpine confirma Franco Colapinto como piloto titular nas próximas cinco corridas da Fórmula 1

Colapinto estreou na categoria no ano passado, como piloto da Williams. Alpine / Instagram / Divulgação

A Alpine anunciou que o argentino Franco Colapinto será o piloto titular da escuderia nas próximas cinco corridas da Fórmula 1. Com isso, o australiano Jack Doohan volta a ser reserva da equipe.

O piloto de 21 anos estreia pela equipe já na próxima corrida, no GP da Emília Romagna, na Itália. Colapinto também irá correr os GPs de Mônaco, da Espanha, do Canadá e da Áustria. Após as cinco provas, sua permanência será avaliada.

Colapinto estreou na Fórmula 1 no ano passado, também como substituto. Então piloto da Fórmula 2, era reserva da Williams e assumiu o posto após a saída de Logan Sargeant da equipe britânica. Apesar de mostrar velocidade, ficou sem assento como titular para a temporada 2025.

Já Doohan durou pouco como piloto Alpine na Fórmula 1. Estreou na categoria no GP de Abu Dhabi do ano passado, e teve apenas resultados discretos. Sua melhor colocação foi um 13º lugar no GP da China.

Assim, a volta de Franco Colapinto acontece no GP da Emília-Romagna, em Ímola, na Itália. A sétima etapa do Mundial de Fórmula 1 ocorre no dia 18 de maio.

Troca nos bastidores da Alpine

A Alpine já havia anunciado mudanças na direção ao longo da semana. Na terça-feira (6), o chefe de equipe Oliver Oakes pediu demissão do cargo. Com isso, o consultor executivo Flavio Briatore, figura marcante e conhecida na Fórmula 1, passou a acumular as funções no time.

