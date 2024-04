A Netflix divulgou nesta terça-feira (30) o primeiro teaser da minissérie Senna, com previsão de estreia ainda em 2024. A divulgação ocorre na véspera da data que marca os 30 anos da morte de um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1. O vídeo recria a vitória do brasileiro em Interlagos em 1991, a primeira no país natal.