O ano era 1982. O Circuito de Zolder, na Bélgica, recebia a Fórmula 1 e outras categorias no final de semana do dia 9 de maio. Um jovem brasileiro de 22 anos se destacava na temporada da Fórmula Ford 2000 daquele ano, no qual terminou com 22 vitórias em 27 corridas, conquistando o título de dois campeonatos. Os holofotes da F1 começavam a ir na direção de Ayrton Senna da Silva, que parecia saber exatamente o que fazer com a sua carreira.