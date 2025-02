Deputado Afonso Motta diz que "provavelmente" vai demitir chefe de gabinete investigado pela Polícia Federal

Afonso Motta viajou a Brasília imediatamente ao ter conhecimento da operação contra seu assessor. Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados / Câmara dos Deputados

Após seu retorno a Brasília, o deputado federal Afonso Motta (PDT-RS) atendeu jornalistas nesta quinta-feira (13), na Câmara dos Deputados, para dar esclarecimentos sobre a Operação EmendaFest, deflagrada pela Polícia Federal (PF). Segundo Motta, "provavelmente" o assessor dele, Lino Furtado, que foi alvo do mandado da PF, será demitido:

— Eu não tive ainda a oportunidade de conversar com ele no meu retorno, eu vou conversar, é uma investigação, não tem uma condenação, mas claro, ele já está desligado do meu gabinete por decisão judicial. (...) Provavelmente (será demitido), é uma palavra dura, mas provavelmente eu vou desligá-lo do meu gabinete. Mas eu vou respeitar o fato de ele estar sendo investigado, como qualquer cidadão.

O deputado gaúcho não foi alvo direto da operação. Furtado era, até então, chefe de gabinete de Motta e foi afastado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) diante da suspeita de ter recebido propina para o repasse de emendas ao Hospital Ana Nery, de Santa Cruz do Sul. Lino Furtado atua há 15 anos com Afonso Motta.

— É uma circunstância lamentável. Eu estava fora de Brasília, saí ontem à noite, fiz questão de retornar hoje (quinta) para ter uma conversa com o presidente da Câmara, o deputado Hugo Motta, onde tivemos a oportunidade de conversar sobre a ocorrência, que determinou o afastamento do meu secretário de gabinete, Lino Furtado — disse o deputado.

De acordo com Afonso Motta, "todos os procedimentos com relação a essas três emendas que são objeto da investigação foram adotados de forma conveniente e de forma a seguir os rituais das emendas parlamentares da Câmara". Citou, ainda, que acompanha as emendas parlamentares que saem do seu gabinete:

— Sou um parlamentar que acompanha a indicação dos recursos. Evidentemente que no caso da situação que está sendo investigada tem uma outra dimensão. É uma situação onde um intermediário vem aqui na Câmara dos Deputados e busca emendas parlamentares. Tem uma relação de remuneração pelo fato da emenda ser indicada. Nunca tive nenhuma relação que tivesse essa natureza ou esse tipo de envolvimento. Sempre com muita consideração e sabendo da necessidade desses hospitais, nós fizemos a indicação dessas emendas.

A operação

Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em Brasília e no Rio Grande do Sul. Os crimes investigados são desvios de recursos públicos, corrupção ativa e passiva.

A investigação apura o suposto desvio de valores decorrentes de três emendas parlamentares no total de R$ 1 milhão. As emendas foram destinadas ao Hospital Ana Nery, em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo.

No RS, os mandados foram cumpridos em Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo, Estrela e Lajeado, no Vale do Taquari, e Rosário do Sul, na Fronteira Oeste. Os mandados foram autorizados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino.

A Justiça também determinou o afastamento do cargo e das funções públicas de dois investigados, Lino Furtado, chefe de gabinete do deputado Afonso Motta (PDT-RS); e o diretor administrativo e financeiro da Metroplan, Cliver André Fiegenbaum, além do bloqueio de valores de contas de pessoas físicas e jurídicas.

Contrapontos

Deputado Afonso Motta

"Diante das investigações que levaram ao afastamento do secretário parlamentar Lino Furtado, esclarecemos que a Operação deflagrada pela Polícia Federal não faz qualquer referência que desabone o conjunto de emendas parlamentares por nós indicadas.

Reafirmo que não sou alvo da investigação, tampouco fui submetido a busca e apreensão. Confiamos na justiça e no devido esclarecimento dos fatos.

Seguiremos exercendo com responsabilidade o mandato parlamentar que nos foi confiado, garantindo a destinação de recursos aos municípios do Estado, defendendo nossas convicções e contribuindo para o fortalecimento do Parlamento e do País.

Afonso Motta

Deputado Federal"

Nota do Hospital Ana Nery

"Nota à Imprensa

O Hospital Ana Nery, referência em saúde e bem-estar desde sua inauguração em 1955, reafirma seu compromisso com a transparência, a integridade e o pleno cumprimento das normas legais.

Na manhã desta quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025, a instituição tomou conhecimento, com surpresa, da operação EmendaFest. Desde então, tem prestado total colaboração às autoridades, fornecendo prontamente todos os documentos solicitados e colocando-se à disposição para contribuir com o esclarecimento dos fatos.

O Hospital Ana Nery reitera seu compromisso com a ética e a legalidade e seguirá colaborando com as investigações para que sejam conduzidas com a máxima celeridade e transparência."