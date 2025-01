Epidemia de feminicídios também é questão de saúde pública

Todos os envolvidos na segurança pública no Rio Grande do Sul são unânimes em afirmar que o feminicídio é o crime mais desafiador para a polícia. Porque são crimes que ocorrem dentro de casas que um dia foram lares — ou em locais onde a mulher está vulnerável. Não há como manter um policial de guarda na porta da casa de cada mulher que denuncia um ex-marido ou ex-namorado por violência doméstica e pede medida protetiva. Mesmo que isso fosse possível, seria inútil, porque as estatísticas mostram que 87% das vítimas de feminicídio no Rio Grande do Sul não tinham medida protetiva.