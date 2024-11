Novos anúncios de integrantes do secretariado do segundo mandato do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, devem ser feitos na próxima semana. Até o momento, a única confirmação foi a escolha do prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal (PL), para comandar a Secretaria Municipal da Educação (Smed) a partir de janeiro de 2025, quando ele terá encerrado o seu período à frente do município da Região Metropolitana.