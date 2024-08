O PSDB formalizou apoio à candidatura de Juliana Brizola (PDT) para a prefeitura de Porto Alegre. A decisão ocorreu na manhã deste domingo (4), em convenção municipal, em meio a muita polêmica. Isso porque os tucanos participam de uma federação com o partido Cidadania, que não quer apoiar a pedetista. As duas agremiações, portanto, irão rachadas para as eleições de outubro.