PDT realiza convenção e oficializa candidatura de Juliana Brizola à prefeitura de Porto Alegre

Advogada de 49 anos terá como vice o deputado estadual Dr. Thiago Duarte, do União Brasil. Durante o ato, o vereador Moisés Barboza, presidente municipal do PSDB, anunciou o apoio do partido à chapa

03/08/2024 - 21h11min