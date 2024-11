Melo se rende à política com escolha de secretário da Educação indicado pelo PL

Com a indicação de Leonardo Pascoal (PL) para a Secretaria Municipal de Educação (Smed), o prefeito Sebastião Melo (MDB) dá uma série de sinais sobre o seu segundo mandato. O primeiro é que o PL, partido da vice Betina Worm, terá muita força e que o deputado Luciano Zucco será um conselheiro de peso. O segundo é que a política, e não a técnica, orientará a formação do secretariado. O terceiro é que a Smed, fonte das maiores dores de cabeça no primeiro mandato, sairá do domínio do MDB, partido de alguns dos protagonistas da investigação sobre corrupção na pasta.