Polícia Civil cumpre mandados contra suspeitos de terem operado esquema de fraude na Educação de Porto Alegre

A terceira fase da Operação Capa Dura, que investiga um suposto esquema de fraudes em compras da Secretaria Municipal da Educação de Porto Alegre (Smed), foi deflagrada pela Polícia Civil nesta terça-feira (12). São cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em dois Estados: Rio Grande do Sul e São Paulo. Também foram executadas duas ordens judiciais de afastamento do exercício de funções públicas contra suspeitos de envolvimento no caso. A Polícia Civil não informou os nomes dos investigados, mas afirmou, por meio de nota, que a ação tem o objetivo de "coletar provas contra indivíduos identificados como integrantes do núcleo que promoveu irregularidades licitatórias e manipulação de atas de registro de preços na Smed".