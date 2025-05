Justiça arquiva investigação sobre uso de lideranças indígenas em supostas fraudes eleitorais no RS

O juiz eleitoral Kabir Pimenta da Silva arquivou uma ação que pretendia anular a eleição do prefeito do município de Gramado dos Loureiros, Artur Cereza (União). O mandatário, eleito em 2024, era suspeito de aliciar eleitores em cidades vizinhas, como mostrou reportagem do Grupo de Investigação da RBS (GDI). Para isso, ele teria contado com a ajuda de chefes indígenas da região, situada entre aldeias caingangues do norte do Rio Grande do Sul.