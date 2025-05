Delegada diretora da Divisão de Proteção e Atendimento à Mulher pede para sair da função

A situação foi considerada constrangedora para as delegadas que estavam no local e servidores. A delegada Carolina Funchal Terres, chefe do plantão, entrou em licença médica depois do episódio.

A delegada Cristiane atuava havia seis anos no DPGV. Ela foi titular da Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa por três anos e, nos últimos três, acumulou a titularidade da 1ª Deam e a direção da Dipam. Cristiane, que não quis comentar a saída da divisão, é especialista pela Universidade Federal de Goiás em Enfrentamento à Violência contra a Mulher, integrante do Comitê “Em Frente, Mulher”, do governo do Estado do RS e mestranda em Segurança Cidadã pela UFRGS com pesquisa com foco em feminicídios.