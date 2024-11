Consultor em relações institucionais e governamentais e com formação na área de Comunicação Social, Marcello Beltrand será o coordenador técnico do escritório de transição do governo Sebastião Melo, na prefeitura de Porto Alegre. A confirmação de Beltrand foi feita pelo próprio Melo em reuniões no decorrer desta quinta-feira (31) com o atual secretariado, presidentes de partidos aliados e vereadores.