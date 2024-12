Em Balneário Camboriú, Papai Noel foi vestido de verde e dourado. Redes Sociais / Reprodução

Três cenas de Natal estão dando o que falar em Santa Catarina:

Em um shopping de Joinville, o Papai Noel vestido de vermelho (como em todos os lugares do mundo) fica o dia inteiro a postos para tirar fotos com as crianças.

(como em todos os lugares do mundo) fica o dia inteiro a postos para tirar fotos com as crianças. Em outro shopping, em Florianópolis, o bom velhinho aparece todo vestido de branco .

. Na cidade de Balneário Camboriú, o Papai Noel se veste de verde e dourado, mas nas fotos passa a ideia de que está de verde e amarelo.

Que relevância podem ter essas cenas com tanta coisa mais interessante para se abordar na política? Elas são o retrato da radicalização que tomou conta do país. O primeiro shopping passou a ser atacado nas redes sociais por vestir o Papai Noel de vermelho, vejam só, a cor do comunismo. O segundo se vacinou e vestiu o personagem natalino de branco, lembrando os personagens de Frozen ou qualquer coisa parecida.

E Camboriú contratou uma empresa para fazer a decoração da cidade e o resultado foi esse Papai Noel que tanto pode ser um patriota em verde-amarelo estilado (a roupa é dourada, o saco de presentes e as luvas são verdes). Justiça se faça, o tapete é vermelho.

Os defensores das invenções catarinenses reagem às críticas dizendo que no Rio Grande do Sul tem Papai Noel azul, por causa da rivalidade entre Inter e Grêmio. Os gorros azuis até são comuns, mas se for uma competição o colorado vence de 99 a 1. Quem já viu Papai Noel vestido de azul?