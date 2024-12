Deputada leva cultura gaúcha à princesa do Japão e vice-governador de Fukushima

No Japão para um programa de integração sobre iniciativas de mitigação de desastres naturais, a deputada federal Any Ortiz (Cidadania-RS) teve encontros com o vice-governador da província de Fukushima, Masaaki Suzuki, e com a Princesa Kako, sobrinha do imperador Naruhito. A viagem foi a convite da embaixada japonesa, que também pagou pelo deslocamento e hospedagem.