Mais de 700 empregados se unem à denúncia por assédio contra McDonald's no Reino Unido

Mais de 700 funcionários da rede de restaurantes de fast-food McDonald's aderiram a uma ação coletiva de assédio contra o grupo americano no Reino Unido, informou a empresa que os representa nesta terça-feira (7), um ano e meio depois de uma investigação da BBC sobre o assunto.

Esses indivíduos "descreveram experiências de discriminação", particularmente relacionadas à deficiência, mas também à homofobia, ao racismo e ao assédio, disse o escritório de advocacia Leigh Day em um comunicado, segundo o qual mais de 450 restaurantes no Reino Unido estão envolvidos.

A rede de fast-food tem mais de 170.000 funcionários no país, a maioria dos quais são muito jovens, inclusive adolescentes.

O diretor-geral do McDonald's no Reino Unido e na Irlanda, Alistair Macrow, pediu desculpas na época por "falhas claras" na proteção dos funcionários.

Macrow acrescentou que a empresa enfrentou "uma ou duas" denúncias de assédio sexual por semana de funcionários no Reino Unido.

O diretor-geral da empresa deveria ser ouvido na tarde desta terça-feira pelos deputados britânicos como parte do trabalho em um projeto de lei futuro para reformar a legislação trabalhista.

"Eu tive que lidar com comentários homofóbicos de gerentes e membros da equipe", disse um ex-funcionário que tinha 19 anos na época do incidente, citado na declaração do Leigh Day.