"Lua de Sangue": Brasil terá um único eclipse lunar total visível em 2025; veja quando

O Brasil terá um único eclipse lunar total visível em 2025. Já anota no calendário: será na madrugada do dia 13 para 14 de março. Conhecido como "Lua de Sangue" , o fenômeno astronômico ocorre quando a Lua é totalmente ocultada pela sombra da Terra. Durante esse movimento, o satélite adquire a tonalidade avermelhada momentaneamente. O último eclipse lunar ocorreu em setembro de 2024 .

Além do Brasil, o eclipse será completamente visível sobre os outros países da América do Sul e do Norte. Na Austrália e no nordeste da Ásia, será possível ver apenas o nascimento do fenômeno. E na África e na Europa, o seu encerramento.