Jogador uruguaio é encontrado morto em hotel do Equador durante pré-temporada 

No Uruguai, Mathias Acuña defendeu, entre outros clubes, o Boston River.

O atacante uruguaio Mathias Acuña foi encontrado morto em um hotel do Equador na noite deste sábado (4). O jogador, de 32 anos, havia acabado de se reapresentar para a pré-temporada no Mushuc Runa, da primeira divisão do futebol local.