Nave espacial privada capta pôr do sol lunar pela primeira vez em alta definição

Módulo Blue Ghost registrou imagens em alta resolução do pôr do sol na Lua.

Um módulo de alunissagem de propriedade de uma empresa americana capturou imagens em alta definição do pôr do sol na Lua. As fotos ajudariam a Nasa a resolver o mistério de uma estranha neblina avistada no satélite natural pela primeira vez na década de 1960.