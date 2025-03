Em conversa com Zelensky, Trump diz que usinas nucleares da Ucrânia poderiam ser operadas pelos Estados Unidos

Republicano também atualizou Zelensky sobre sua conversa com o presidente da Rússia, Vladimir Putin.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, discutiu com o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, o fornecimento de eletricidade e as usinas nucleares da Ucrânia em uma conversa telefônica "muito boa" realizada nesta quarta-feira (19).

Trump afirmou que "os EUA poderiam ser muito úteis na operação dessas usinas com sua expertise em eletricidade e utilidades", conforme comunicado assinado pelo secretário de Estado, Marco Rubio, e pelo enviado especial americano, Mike Waltz.

Cessar-fogo

Durante a conversa, Trump e Zelensky discutiram e concordaram com a implementação de um cessar-fogo parcial no setor energético. Equipes técnicas se reunirão na Arábia Saudita nos próximos dias para discutir a expansão do cessar-fogo para o Mar Negro.