Boxeadora argelina Imane Khelif não se deixará 'intimidar' por Trump

A boxeadora argelina Imane Khelif, campeã olímpica em Paris no ano passado e alvo de acusações por seu gênero, declarou nesta quarta-feira (19) que os Jogos de Los Angeles-2028 são o seu objetivo e que não se deixará intimidar pelo presidente americano, Donald Trump.

"Vou respondê-los de maneira direta: o presidente dos Estados Unidos publicou um decreto sobre a política dos transgêneros nos Estados Unidos. Eu não sou transgênero, não me afeta e não me intimida", declarou a boxeadora à rede britânica ITV News.

No começo de fevereiro, Trump assinou um decreto que proíbe os atletas transgêneros de participarem de esportes femininos, depois de o agora presidente ter acusado a boxeadora argelina de ser um homem durante os Jogos de Paris e alertar sobre Los Angeles-2028: "Meu governo não ficará de braços cruzados para olhar como os homens vencem atletas femininas".

Aos 25 anos, Khelif foi campeã olímpica na categoria até 66kg e durante sua participação teve que lidar com acusações em referência ao seu gênero.

E alertou que nos próximos Jogos estará mais forte: "Aprendi muito com essa experiência (em Paris). Acredito que a antiga Imane estava em 50% de seu potencial, a Imane Khelif de hoje está muito mais motivada e determinada".

Paris-2024 "foi uma experiência que me abriu os olhos" e "me sinto ainda mais forte do que era antes".