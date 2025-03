Peruanos exigem que governo fortaleça combate ao crime organizado

As manifestações foram pacíficas e tiveram seu foco principal em Lima, onde coletivos de artistas convocaram a população a expressar sua indignação após o assassinato no domingo do popular cantor de cumbia Paúl Flores por assassinos de aluguel.

O crime causou comoção no país andino, onde as autoridades reportaram que o grupo Armonía 10, de Flores, era extorquido por uma gangue que os ameaçava de morte.

A marcha aconteceu poucas horas depois de o Congresso destituir o ministro do Interior, Juan José Santiváñez, homem de confiança da presidente Dina Boluarte e censurado por falta de resultados no combate à criminalidade em seus dez meses de gestão.

Nos primeiros três meses do ano, foram registrados 459 homicídios no Peru, segundo o Sistema Digital Nacional de Óbitos. Essa cifra é a mais alta nas últimas duas décadas, segundo estimativas da imprensa peruana.

De acordo com as autoridades, o crime organizado mudou substancialmente nos últimos anos no Peru, após a crise migratória na Venezuela, o aumento do tráfico de armas de fogo e a presença de gangues como o Trem de Aragua (TdA), de origem venezuelana.