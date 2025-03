Pedal das Chaminés reúne ciclistas em celebração ao aniversário de Porto Alegre

Tradicional evento de comemoração do aniversário de Porto Alegre, o Pedal das Chaminés reuniu mais de 350 pessoas na manhã deste domingo (23).

A programação teve início às 8h, com a concentração dos ciclistas. A largada do passeio no Shopping Total, foi às 9h30min. Os participantes percorreram um trajeto até a Usina do Gasômetro e retornaram ao ponto de partida (veja percurso abaixo).

O evento em comemoração ao aniversário da Capital é gratuito e promovido pelo Shopping Total, em parceria com a prefeitura, o Pedalegre e a loja Bike Tech, desde 2013. O nome faz alusão às duas maiores chaminés de Porto Alegre: a do Total e a da Usina do Gasômetro.

O passeio deste ano contou, pela quarta vez, com a participação da Associação de Pessoas Cegas e com Baixa Visão do Rio Grande do Sul (Acergs).

— Estar aqui hoje (domingo), participar e estar podendo construir mais um marco na história da cidade por meio do pedal é algo importante. Se sentir acolhido por todos os ciclistas, ter espaço para que a gente, pessoas que enxergam pouco ou que não enxergam nada, estar pedalando, nos faz sentir cidadãos de verdade — destaca o coordenador do Pedal da Acergs, Rafael Martins do Santos.

O grupo já pedala há quase uma década.

— São basicamente pessoas com e sem deficiência, sendo os guias, pessoas que a gente chama "conviventes", aquelas que não têm deficiência, e aqueles que são guiados, pessoas com a deficiência visual, sejam elas com baixa visão ou cegueira completa — explica Santos.

O evento busca reunir pessoas de todas as idades e famílias, como é o caso do Leandro Ávila dos Santos, que foi pedalar acompanhado da filha, Isabela dos Santos, 11 anos.

— Para ela e para nós é muito importante, porque isso incentiva o esporte — afirma o pai.

No início das atividades, foi realizado acolhimento e alongamento. Ao fim do passeio, no retorno ao Shopping Total, os participantes cantaram parabéns a Porto Alegre.

Trajeto do passeio

Av. Cristóvão Colombo

Rua Garibaldi

Av. Farrapos

Rua da Conceição

Av. Mauá

Av. Pres. João Goulart (Gasômetro)

Av. Loureiro da Silva

Rua Eng. Luiz Englert

Túnel da Conceição

Largo Vespasiano Veppo

Rua Comendador Álvaro Guaspari

Rua Santo Antônio

Av. Farrapos

Rua Ernesto Alves

Shopping Total

Produção: Natália Piva