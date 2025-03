Grupo RBS celebra os 253 anos de Porto Alegre com programação especial

Aniversário da Capital é comemorado em veículos do Grupo RBS. Duda Fortes / Agencia RBS

O Grupo RBS conta com uma cobertura especial para celebrar o aniversário de Porto Alegre, que completa 253 anos nesta quarta-feira (26). O público de GZH, Zero Hora, Diário Gaúcho, RBS TV e Destemperados pode conferir conteúdos que estão sendo publicados e transmitidos desde o início da semana, destacando os desafios e, também, os encantos da capital gaúcha.

Abaixo, o cronograma de conteúdos alusivos à data:

RBS TV

Bom Dia Rio Grande

A apresentadora Simone Lazzari irá ancorar o programa desta quarta-feira de diferentes pontos da cidade, como a rodoviária, o Mercado Público e o 4º Distrito. A repórter Mary Silva vai circular pelas zonas sul, central e norte da cidade. Ao longo do telejornal, as jornalistas irão conversar com moradores, frequentadores e representantes desses locais para entender as mudanças e o que foi feito após a enchente que atingiu a Capital.

Jornal do Almoço

O JA Cultura, quadro do Jornal do Almoço, será ancorado direto do Farol Santander nesta quarta. O programa também irá exibir uma reportagem especial com moradores de várias regiões da Capital, falando dos desafios e dos encantos da cidade. Também será transmitido um vídeo com músicos cantando uma música em homenagem ao aniversário.

RBS Notícias

Ao longo da semana, o programa vem transmitindo a série "Uma volta ao mundo sem sair de Porto Alegre". Desde segunda (24), o especial mostra lugares e histórias de pessoas que têm sua origem resgatada na cidade e como quem vive nela pode aproveitar essas culturas. Os repórteres Cristiano Dalcin, Cristine Gallisa e Fabiana Lemos relatam em seis reportagens sobre culturas de japoneses, africanos, italianos, judeus, espanhóis, portugueses e alemães.

GZH

Na segunda-feira (24), Juliana Bublitz publicou uma crônica em vídeo sobre a Porto Alegre vista a partir dos rooftops. No dia do aniversário, quarta, a coluna do Rodrigo Lopes publica um vídeo mesclando pontos turísticos e seus significados para pessoas que têm o movimento como profissão, a exemplo de artistas e esportistas. No mesmo dia, será publicada ainda uma matéria sobre como o Mercado Público se recuperou após a enchente. E, às 17h30min, o Conversas Cruzadas será transmitido direto do Instituto Ling para falar sobre o Guia Porto Alegre Criativa.

GAÚCHA

No programa Gaúcha Mais desta quarta, os apresentadores Leandro Staudt, Kelly Matos e Paulo Germano apresentam o programa direto da Praça da Encol.

DESTEMPERADOS

O caderno Destemperados da sexta-feira passada (21) publicou indicações de colegas do Grupo RBS de três restaurantes favoritos da Capital.

