Mostra enfatiza mulheres que protagonizaram o design gráfico na Itália desde os anos 1940 

Segue aberta para visitação a mostra Pink , no Centro de Convivência da Universidade de Caxias do Sul. Pink contempla a mostra Donne Del Progetto Grafico Italiano, dalle Origini alla Contemporaneità ou, na tradução da língua portuguesa, Mulheres do Design Gráfico Italiano, das Origens à Contemporaneidade.

A exposição itinerante vem da Itália , sob a curadoria de Francesco Guida, do Politecnico di Milano, e já percorreu cidades da Europa e dos EUA, integrando a programação do Italian Design Day.

Por aqui, a realização é do Consulado-Geral da Itália em Porto Alegre e do Consulado Honorário Italiano Caxias do Sul, com curadoria da professora e designer Aline Fagundes e apoio da Florense.