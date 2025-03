Trump e Putin concordaram com necessidade de paz duradoura, afirma Casa Branca

Drew ANGERER and Gavriil GRIGOROV / various sources / AFP

Onda de ataques

Cessar-fogo de 30 dias

No dia 11 de março, a Ucrânia aceitou uma proposta dos Estados Unidos para um cessar-fogo de 30 dias na guerra com a Rússia.

Como começou a guerra?

O conflito explodiu no Leste Europeu em fevereiro de 2022, mas a tensão era crescente desde 2014, quando a Rússia invadiu e ocupou a península da Crimeia. No Donbass, região leste da Ucrânia, combatentes separatistas, com o apoio russo, lutavam contra tropas do governo pela independência das regiões de Donetsk e Luhansk.