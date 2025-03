Encontro acontece na cidade de Jidá, às margens do Mar Vermelho.

Ucrânia e Estados Unidos começaram, nesta terça-feira (11), conversas na Arábia Saudita para buscar cessar-fogo parcial com a Rússia , poucas horas após o maior ataque de drones ucranianos contra o território russo desde o início do conflito.

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, e o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sibiga, participam da reunião na cidade de Jidá, às margens do Mar Vermelho.

— Estamos prontos para fazer todo o possível para alcançar a paz — disse aos jornalistas o chefe do gabinete da presidência ucraniana, Andrii Yermak, ao entrar na sala de negociações.

Ele acrescentou que as conversas começaram "de uma forma muito construtiva" .

Os ucranianos propõem trégua "aérea e marítima" com a Rússia, disse à AFP um funcionário de alto escalão do país. Na segunda-feira, ao chegar na Arábia Saudita para a rodada de negociações, Marco Rubio declarou que a Ucrânia teria de ceder território à Rússia em qualquer acordo de paz firmado .

Por sua vez, o enviado norte-americano para o Oriente Médio, Steve Witkoff, disse que as conversações têm como objetivo "definir um quadro para um acordo de paz e um cessar-fogo inicial" entre Rússia e Ucrânia.

Antes do início da reunião, a China declarou esperar uma "solução justa e duradoura" para a guerra e que "apoia todos os esforços que contribuam para uma solução pacífica da crise".

Desde seu retorno à presidência dos Estados Unidos, em janeiro, Donald Trump pressiona a Ucrânia para acabar com a guerra, iniciada com a invasão russa do país, em fevereiro de 2022.