Por telefone, Trump e Putin vão discutir como fatiar a Ucrânia nesta terça-feira

Na entrevista que deu aos jornalistas a bordo do Air Force One, entre a Flórida e Washington, Donald Trump antecipou que, na conversa desta terça-feira (18) com Vladimir Putin , discutirá a "divisão de ativos" da Ucrânia .

Ao falar de "terras", Trump refere-se à partilha do território: provavelmente, a Rússia vai levar as áreas que já abocanhou desde 2014 (Crimeia) e desde 2022 (Donetsk, Luhansk, Zaporíjia e Kherson), no total quase 20% do país, que deixará de existir tal qual o conhecemos.