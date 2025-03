As semelhanças entre o incêndio que matou jovens na Macedônia do Norte e a tragédia da Kiss

O incêndio na boate Pulse, na cidade de Kocani, na Macedônia do Norte, causado por artefatos pirotécnicos, espuma de isolamento inflamável e combustão tóxica na madrugada de domingo (16), trouxe à memória a tragédia da boate Kiss, no Rio Grande do Sul.

Em 2013, 242 pessoas morreram e mais de 600 ficaram feridas durante uma festa em Santa Maria, na Região Central. No país do sudeste europeu, a contagem de vítimas chegou a 59, segundo as autoridades locais. Na boate Pulse, 155 pessoas ficaram feridas.

Em comum entre os dois desastres, fatores como a origem do fogo e o perfil das vítimas, em sua maioria jovens.

As semelhanças

Nos dois casos, as chamas se alastraram rapidamente pelo teto após faíscas de efeitos pirotécnicos disparados pelos integrantes da banda que se apresentava entrarem em contato com a estrutura.

O teto era feito de material inflamável na boate europeia. Na Kiss, o interior do local era revestido com espuma, que ao ser queimada, liberou uma substância tóxica, conforme investigação.

Na Macedônia, 15 pessoas foram presas, incluindo o gerente da boate e o filho do proprietário, disse o ministro do Interior, Hristijan Mickoski. No Rio Grande do Sul, dois sócios da boate e dois integrantes da banda foram condenados e estão presos

Segundo o hospital da Macedônia, as vítimas tinham entre 14 e 24 anos. Em Santa Maria, os mortos eram em sua maioria universitários na faixa dos 20 anos.

Atualmente, onde funcionava a boate Kiss, há um memorial em Santa Maria. Doze anos após a tragédia, familiares das vítimas ainda fazem homenagens, lembrando a importância de evitar que o ocorrido se repita.

Lei Kiss

O incêndio da Kiss gerou debates sobre a fiscalização de medidas preventivas e de combate ao fogo em casas noturnas. Em 2013, a Assembleia Legislativa aprovou a Lei Kiss, com normas de prevenção e combate a incêndios para imóveis não residenciais. A lei define responsabilidades sobre a segurança contra incêndios, mas o regramento tem sido flexibilizado, com prazos de validade do alvará e de renovação de inspeções estendidos.

Antes do incêndio em Santa Maria, a legislação sobre incêndios no Estado datava do final dos anos 1990. A antiga norma não detalhava questões como compartimentação vertical e horizontal, controle de materiais de acabamento e revestimento, e controle de fumaça.