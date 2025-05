O salário milionário de Carlo Ancelotti me aborrece

Cada um ganha o que merece . Na teoria funciona assim. Menos no futebol . Você que estudou muito, que fez pós graduação e/ou doutorado, sabe que, mesmo assim, é duro arrumar um emprego com salário de 20 ou 30 mil mensais. O futebol chegou agora ao seu clímax no Brasil. A CBF acaba de contratar um profissional que irá ganhar um milhão de dólares (cerca de R$ 5,6 milhões de reais) por mês . Estou falando de Carlo Ancelloti.

Não tenho nenhum prejuízo pessoal com esta extravagância, mas sou obrigado a refletir que num país miserável, com milhões passando fome, com aposentados sendo roubados na sua folha de pagamento, vem um cara ganhar esta fortuna. Eu sei que ele é bom, que ele tem muitos títulos, mas tudo isto me aborrece, me irrita. Somos um país que não distribui renda. E nossos brasileiros, na sua maioria, vivem com enormes dificuldades. É o Brasil.