O Kempinski Laje de Pedra realiza neste sábado (27) mais uma edição do Entardecer no Vale, experiência que conjuga música, gastronomia local e a vista para um dos cenários mais belos da Serra gaúcha: o Vale do Quilombo. O evento ocorre no Espaço Kempinski Laje de Pedra (Rua das Flores, 222), em Canela, das 16h às 19h.