Com o grande sucesso na comercialização da sua primeira fase, o Kempinski Laje de Pedra traz novidades. Segundo o diretor comercial do empreendimento, Cezar Haik, as primeiras 128 unidades colocadas à venda em novembro de 2022 já foram finalizadas. Agora, foi iniciada uma nova etapa com o lançamento das vendas do Setor Vale, com 67 Kempinski Residences, sendo 35 delas diretamente voltadas para o Vale do Quilombo.