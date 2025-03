Pacientes com AME vão ter acesso a medicamento de R$ 7 milhões pelo SUS

O Ministério da Saúde firmou um Acordo de Compartilhamento de Risco com a farmacêutica Novartis, fabricante do medicamento. Conforme informações do g1 , o governo federal só deverá pagar pelo fármaco em caso de resultados terapêuticos positivos .

Ou seja, para que o valor das doses de Zolgensma sejam pagas a Novartis é preciso comprovar que o medicamento surtiu efeitos positivos nos pacientes. Para isso, os pacientes contemplados para receber o fármaco via SUS serão acompanhados durante cinco anos por uma equipe médica, responsável por avaliar os efeitos do tratamento.

"Pela primeira vez, o Sistema Único de Saúde vai oferecer essa terapia gênica inovadora para o tratamento dessas crianças. Com isso, o Brasil passa a fazer parte dos seis países a garantirem essa medicação no sistema público. Esse acordo inédito vai transformar a vida dessas famílias", destacou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em nota divulgada pela pasta.

Exames preparatórios começam na próxima semana

Conforme o Ministério da Saúde, o protocolo com orientações aos pacientes sobre como será feita a distribuição do medicamento será divulgado nos próximos dias. Na próxima semana, os pacientes com AME poderão realizar os exames preparatórios nos serviços de referência do SUS para receber o Zolgensma.