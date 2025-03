Prefeito de Sapucaia do Sul ameaça restringir atendimentos eletivos de pacientes de fora da Região Metropolitana

Os prefeitos de Porto Alegre, Sebastião Melo (E), de Sapucaia do Sul, Volmir Rodrigues (C), e de Canoas, Airton Souza (D. Reprodução / Reprodução

O prefeito de Sapucaia do Sul, Volmir Rodrigues, ameaçou barrar atendimentos eletivos em hospitais para pacientes de municípios fora da Região Metropolitana.

A declaração foi realizada nesta quinta-feira (27), durante reunião com os prefeitos de Porto Alegre, Sebastião Melo e de Canoas, Airton Souza. Eles debateram possíveis soluções a respeito da sobrecarga nos hospitais municipais e na saúde da região.

Em um vídeo o qual a reportagem de Zero Hora teve acesso, os três falam, durante cerca de cinco minutos, sobre as dificuldades enfrentadas pelo sistema de saúde pública das cidades da Grande Porto Alegre (assista ao vídeo abaixo).

— Se necessário, vamos parar com o atendimento eletivo, vamos fechar as portas e vamos atender o nosso povo, porque tem que dar um basta. Chega, gente. Não podemos mais — ressaltou o prefeito de Sapucaia do Sul.

Ao lado dele, o prefeito de Canoas reforçou a tese:

— Nós não estamos mais suportando carregar o fardo, o peso, do governo do Estado. Nós queremos continuar atendendo, sendo referência. Mas do jeito que está, vamos ter que restringir a atenção, senão, não teremos mais como andar com nossas próprias forças.

Apesar de não aparecer no vídeo, o prefeito de Esteio, Felipe Costella, também esteve com o prefeito da Capital nesta quinta.

A gestão da saúde pública é feita, no Rio Grande do Sul, a partir do modelo tripartite, ou seja, com responsabilidade dos governos municipais, estadual e federal. Já a regulação dos leitos é feita de forma bipartite, entre municípios e Estado. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, pediu que haja um esforço de todos os níveis e criticou a atual situação na Região Metropolitana.

— A dor não tem fronteira, porque o cidadão, seja de qualquer cidade que tenha uma doença, vai procurar onde tem capacidade instalada. Então, nós temos que ter uma força enorme dos prefeitos, com o governo do Estado e o União, de buscar financiamento e planejamento. O que não pode são esses municípios como Canoas, Esteio, Porto Alegre e tantos outros, estar recebendo pacientes do Rio Grande do Sul inteiro e a conta ficar conosco. Isso não está correto — disse Melo.

Leia Mais Vacinação contra a gripe será dividida em etapas para o grupo prioritário em Porto Alegre; veja como vai funcionar

Mobilização

Desde o começo da semana, Melo tem liderado agendas em cidades da Região Metropolitana para buscar apoio político dos prefeitos e pleitear recursos financeiros junto dos governos estadual e federal.

Conforme a prefeitura, o objetivo dos encontros é "garantir que municípios referência nos serviços de saúde continuem atendendo a população das cidades vizinhas com eficiência".

Atualmente, mais de 90% dos leitos SUS estão ocupados em Porto Alegre, sendo que cerca de 40% dos pacientes internados vêm de outras cidades.

A prefeitura da Capital alega que não recebe recursos suficientes do Estado para a manutenção dessas internações. Ao longo do ano passado, a espera por consultas, exames e cirurgias aumentou nos hospitais do município. Em fevereiro, a fila atingiu o maior número dos últimos sete anos.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), os números são resultado da suspensão de serviços e fechamento de hospital na região, que fizeram pacientes migrarem para Porto Alegre e sobrecarregam o sistema de saúde.

Procurado pela reportagem, o Ministério da Saúde não respondeu até a atualização mais recente desta reportagem.

O que diz a Secretaria Estadual de Saúde (SES)

Por meio de nota, a SES informou que "o município de Sapucaia é um importante parceiro na rede de saúde do Estado".

Disse ainda que os investimentos na saúde do município ressaltam a "importância de Sapucaia e de seu hospital para o atendimento na Região Metropolitana". A pasta ainda garante que "está sempre de portas abertas para ouvir as demandas do município". Veja na íntegra:

"O município de Sapucaia é um importante parceiro na rede de saúde do Estado, tendo recebido um investimento, de R$ 13 milhões, do programa Avançar na Saúde, no Hospital Municipal Getúlio Vargas.

Em 2024, o programa Assistir também elevou em quase R$ 14 milhões, de R$ 5,79 milhões para R$ 19,5 milhões, os incentivos financeiros repassados à unidade por serviços prestados à população.