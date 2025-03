Influenza H7N9

Transmissível para humanos, cepa de gripe aviária é detectada nos Estados Unidos após sete anos

Presença do vírus foi constatada em uma granja no Estado do Mississippi, que precisou sacrificar 47.600 frangos. Variação do gene causou 616 mortes entre 2013 e 2021

