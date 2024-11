Uma nova medicação para enfrentar a obesidade e o sobrepeso está disponível no Brasil: o Wegovy, uma caneta injetável que tem a mesma substância do já conhecido Ozempic, a semaglutida. A diferença principal entre ambas é a potência. O Wegovy tem 2,4 miligramas, mais que o dobro do Ozempic, que é de 1 miligrama.