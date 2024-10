Obesidade e saúde mental: qual a relação entre as duas doenças que desafiam a sociedade

A obesidade é considerada uma epidemia global. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que cerca de um bilhão de pessoas vive com essa doença crônica grave e progressiva. Considerando o panorama nacional, a pesquisa Meu Peso, Minha Jornada, conduzida pela Novo Nordisk em parceria com o Instituto Datafolha, aponta que 59% da população possui sobrepeso ou obesidade no Brasil, com base no Índice de Massa Corporal (IMC) calculado a partir das respostas de mais de dois mil brasileiros.