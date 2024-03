De acordo com o Atlas da Obesidade 2024, divulgado nesta sexta-feira (1º) pela Federação Mundial de Obesidade (WOF), até 2035, o Brasil deve ter cerca de 127 milhões de adultos com alto Índice de Massa Corporal (IMC), o que inclui sobrepeso e obesidade. A taxa de crescimento anual deve alcançar 1,9%. Em relação às crianças, serão 20 milhões, com uma taxa anual de crescimento parecida, de 1,8%.