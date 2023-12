Pela primeira vez em 194 anos de história, a Academia Nacional de Medicina, com sede no Rio de Janeiro, elegeu uma mulher para a presidência. A mineira Eliete Bouskela, 73 anos, deve tomar posse em 2024. É professora da Universidade do Estado do RJ (UERJ) e especialista em fisiologia cardiovascular, pesquisa clínica e microcirculação, que é a troca de nutrientes entre o sangue e o tecido. Estudando esse processo e a interação com doenças, chegou à obesidade, tema que domina. Eliete relaciona o problema do excesso de peso à solidão, na entrevista a seguir, em que também fala sobre a sua eleição e a educação alimentar no Brasil e no mundo.