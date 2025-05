Vacinação é aberta ao público geral em Passo Fundo; saiba onde encontrar as doses

Campanha de vacinação iniciou em 30 de abril no município. Fernando Gomes / Agencia RBS

A partir desta segunda-feira (12) o público geral também pode se vacinar contra a gripe em Passo Fundo, no norte do Estado. Desde 31 de março, quando a campanha da vacinação foi lançada no município, os imunizantes estavam restritos aos grupos prioritários como idosos e gestantes.

Até agora, Passo Fundo recebeu mais de 61 mil doses da vacina, em quatro remessas. A última foi em 30 de abril. A imunização pode ser realizada em 26 pontos da cidade (confira abaixo).

A influenza, o vírus da gripe, é transmitida através do contato com secreções respiratórias de pessoas infectadas, como gotículas de tosse e espirro, ou através do toque em superfícies contaminadas, seguida do toque em olhos, nariz e boca.

O infectologista do Hospital de Clínicas de Passo Fundo, Hugo Noal, alerta que a gripe pode ser fatal, especialmente para grupos de risco como idosos, crianças, gestantes e pessoas com doenças crônicas:

— Se não tratada a tempo, a gripe pode evoluir para complicações graves como pneumonia e outras infecções respiratórias, que podem ser fatais. O paciente com síndrome gripal pode evoluir para uma forma chamada Síndrome Respiratória Aguda Grave, caracterizado pela falta de ar.

De janeiro até o começo de maio, Passo Fundo registrou três mortes por influenza. Conforme a Secretaria de Saúde, as mortes têm associação com outros fatores, como idade, comorbidades, fatores de risco, obesidade, tabagismo e calendário de vacinação.

Hospitais de Passo Fundo têm crescente no número de internações por influenza. Reprodução / RBS TV

No Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), foram registrados 22 casos da doença em abril e 9 em maio. Já no Hospital de Clínicas (HCPF), a instituição registrou 15 pessoas com gripe no último mês e 16 até a terça-feira (6).

Já no Hospital Beneficente Dr. César Santos (Hospital Municipal) foram registrados 210 casos de síndromes respiratórias em março e 410 em abril. O termo é utilizado pelo SUS como código para a gripe comum e o covid-19.

Conforme o diretor-geral do hospital, Luis Schneiders, o aumento é visto desde fevereiro, quando foram registrados 120 casos.

— Esse aumento pode estar relacionado ao acúmulo de feriados, aglomerações, clima, às primeira mudanças de temperatura. Tudo ajuda — disse.

Importância da vacinação

"Vacina não impede de ter gripe, mas ajuda a vencer a doença", diz médico infectologista. Jefferson Botega / Agência RBS

A vacinação é considerada a forma de prevenção mais eficaz contra o vírus da influenza, como explica o médico especialista:

— É importante destacar que a vacina não impede você de ter a gripe, mas ajuda a vencer a doença.

A orientação para quem está gripado e ainda não realizou a vacinação é de aguardar cerca de 15 dias após a cura da doença.

— Só depois disso é recomendado fazer a vacina para aumentar a eficácia vacinal, pois o sistema imunológico está envolvido com a infecção neste período da doença, além dos sintomas gripais poderem ser atribuídos indevidamente à ação vacinal — disse.

Onde se vacinar em Passo Fundo

UBSs e ESFs

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30min e das 13h às 16h30min

Locais:

ESF Adriana Lírio

ESF São José

ESF São Luiz Gonzaga

ESF Adolfo Groth

ESF Donária/Santa Marta

ESF Mattos

ESF Nenê Graeff

ESF Jerônimo Coelho

ESF Planaltina

ESF São Cristóvão

ESF Valinhos

ESF Ricci

ESF Zacchia

ESF Adirbal Corralo

ESF Jaboticabal

ESF Caic Edu Azambuja

UBS Parque Farroupilha

UBS Jardim América

UBS Vila Nova/Santa Maria

UBS Petrópolis

UBS Annes

Central de Vacinas

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h

de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h Endereço: Rua Uruguai, 667 — Centro

Cais

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h30min, e aos sábados das 8h às 11h

Cais Hípica

Cais Boqueirão

Cais Vila Luíza

Cais Fragomeni (São Cristóvão)