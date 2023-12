Autor dos best-sellers Mais Feliz e Ser Feliz, que foram traduzidos para mais de 25 idiomas, o psicólogo e escritor israelense Tal Ben-Shahar estreou sua disciplina sobre Psicologia Positiva em 2004 com uma turma de apenas oito estudantes na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Ao longo do tempo, a reputação do professor aumentou e hoje suas aulas atraem mais de mil inscrições anualmente, tornando-o uma referência quando o assunto é felicidade e bem-estar. Pela primeira vez em uma universidade brasileira, ele leciona, desde outubro, para alunos da pós-graduação online da PUCRS. Intitulada Psicologia Positiva: A Ciência da Felicidade, a disciplina trata de temas que Ben-Shahar aborda nesta entrevista: aspectos psicológicos de uma vida realizada, com tópicos que incluem autoestima, empatia, amizade, metas, realização, criatividade e humor.