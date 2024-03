O mundo alcançou o patamar de um bilhão de pessoas obesas. De acordo com um estudo publicado nesta quinta-feira (29) na revista científica Lancet, mais de 879 milhões de adultos e 159 milhões de crianças e adolescentes viviam com obesidade em 2022. A pesquisa analisou informações de 3,6 mil estudos de base populacional com 222 milhões de participantes.